Глава Самарской области назвал Ефремова грубияном

"Министр культуры есть, я знаю, что у него уже есть обращения и жалобы граждан. Он занимается этим", — отметил Азаров. По словам чиновника, врио министра культуры Самарской области в курсе данного инцидента.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что спектакль "Не становись чужим", в котором Ефремов исполняет главную роль, был задержан более чем на 30 минут. Как пишут интернет-пользователи, в ответ на просьбы зрителей произносить реплики громче артист стал делать замечания залу и употреблять нецензурную лексику. По словам очевидцев, в момент инцидента Ефремов был пьян.

Как заявил сам Ефремов, на сцене Самарского театра оперы и балета он был абсолютно трезв.