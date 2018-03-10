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Глава Самарской области назвал Ефремова грубияном
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Глава Самарской области назвал Ефремова грубияном 

РИА Новости 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отказался комментировать скандал в местном театре оперы и балета и назвал Михаила Ефремова "грубияном".
"Ну что я буду каждого грубияна комментировать? Разберутся здесь люди. Есть, кому заниматься", — заявил Азаров радиостанции "Говорит Москва".
По словам чиновника, врио министра культуры Самарской области в курсе данного инцидента.
"Министр культуры есть, я знаю, что у него уже есть обращения и жалобы граждан. Он занимается этим", — отметил Азаров.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что спектакль "Не становись чужим", в котором Ефремов исполняет главную роль, был задержан более чем на 30 минут. Как пишут интернет-пользователи, в ответ на просьбы зрителей произносить реплики громче артист стал делать замечания залу и употреблять нецензурную лексику. По словам очевидцев, в момент инцидента Ефремов был пьян.
Как заявил сам Ефремов, на сцене Самарского театра оперы и балета он был абсолютно трезв.
Директор театра "Современник" Игорь Попов пообещал разобраться в ситуации.
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