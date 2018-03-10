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Названы сроки возобновления рейсов между Москвой и Каиром
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СМИ узнали сроки возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром 

РИА Новости 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Египетская авиакомпания EgyptAir ожидает получить окончательное разрешение от российских властей на начало прямых перелетов в Москву на предстоящей неделе и еще через неделю ожидает первый прямой рейс, пишет в субботу египетская газета "Ахбар аль-Йоум" со ссылкой на собственные источники.
"Как стало известно газете, российские власти дадут компании EgyptAir окончательное разрешение на полеты в российские аэропорты в течение ближайшей недели. Это позволит египетской компании начать бронирование и продажу авиабилетов для желающих совершить путешествие в Москву и обратно… Ожидается, что первый рейс состоится через неделю, ознаменовав возобновление авиасообщения между столицами двух государств", — пишет издание.
Источник в египетской компании по управлению аэропортами подтвердил РИА Новости, что практически все необходимые для полетов и их обслуживания разрешения и соглашения египетская авиакомпания уже получила.
"Можно ожидать первого прямого рейса в конце марта или начале апреля… Почти все соглашения, связанные с обслуживанием, и лицензии уже получены", — сообщил собеседник агентства.
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