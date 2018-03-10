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Снегопад накроет Москву
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Очередной снегопад накроет Москву 10 марта 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Согласно данным синоптиков, выпадение снега в городе не будет носить интенсивного характера.
По ожиданиям синоптиков, Москву вновь накроет снегопад. Очередной снежный заряд ожидается уже в субботу, 10 марта.
— Снегопад не будет носить интенсивного характера. По предварительным расчетам, в течение субботы выпадет лишь около трех сантиметров снега, — сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.
В последующие дни осадков не ожидается. Кроме того, в начале недели с 12 марта синоптики прогнозируют первую оттепель. Плюсовую температуру горожане смогут почувствовать со вторника. К среде воздух может прогреться до плюс трех градусов. Однако такая погода продержится недолго. Уже к концу недели вернется минус.
>> Москвичам назвали сроки оттепели
Отметим, что с начала марта среднесуточная температура является ниже нормы на 5,3 градуса.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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