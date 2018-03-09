Захарова рассказала о своем редком таланте

«На сцену выходит Александр Коган, поет, делает это, как и всегда, чудесно, уходит. И тут Филипп Бедросович ему вслед: «Какие красивые песни начали писать наши композиторы». «Поэты-песенники», они же соавторы мелодии чуть в этот момент не упали с пультом у экрана. Песня-то моя», — написала она. По ее словам, она уже собиралась выключить телевизор, который работал фоном, однако услышала, как Филипп Киркоров и Николай Басков объявляют следующую песню праздничного концерта — « Александр Коган , «Я ищу тебя». Она сообщила об этом в Facebook.

Ранее известные певцы уже исполняли песни на слова Захаровой. Так, в июне она поблагодарила певицу Наргиз за исполнение своей песни «Верните память» в ходе открытия Московского международного кинофестиваля.