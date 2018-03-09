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Захарова рассказала о своем редком таланте
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Захарова рассказала о своем редком таланте 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как услышала по телевизору песню, написанную на ее стихи, а Филипп Киркоров назвал эту композицию «красивой».
По ее словам, она уже собиралась выключить телевизор, который работал фоном, однако услышала, как Филипп Киркоров и Николай Басков объявляют следующую песню праздничного концерта — «Александр Коган, «Я ищу тебя». Она сообщила об этом в Facebook.
«На сцену выходит Александр Коган, поет, делает это, как и всегда, чудесно, уходит. И тут Филипп Бедросович ему вслед: «Какие красивые песни начали писать наши композиторы». «Поэты-песенники», они же соавторы мелодии чуть в этот момент не упали с пультом у экрана. Песня-то моя», — написала она.
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Ранее известные певцы уже исполняли песни на слова Захаровой. Так, в июне она поблагодарила певицу Наргиз за исполнение своей песни «Верните память» в ходе открытия Московского международного кинофестиваля.
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