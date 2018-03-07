Женщин поздравили с 8 Марта на МКС

Командир экипажа 55-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) Антон Шкаплеров поздравил женщин Земли с 8 Марта. Видеооращение космонавта опубликовано на странице «Роскосмоса» на YouTube.
«Дорогие дамы! Поздравляю вас с космической орбиты и желаю в этот замечательный весенний день любви и счастья, красоты и радости! Ради вас, наших мам, жён, сестер, подруг, дочерей мы, мужчины, готовы на подвиг», — сказал он.
В феврале Антон Шкаплеров и его напарник Александр Мисуркин установили новый рекорд по работе в открытом космосе в российских скафандрах.