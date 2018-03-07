Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии

Роспотребнадзор зарегистрировал вспышку ОРВИ и гриппа в 24 регионах страны и четырех городах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что речь идет о превышении недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Среди детей возрастом до двух лет недельные эпидемические пороги заболеваемости были превышены в 12-ти субъектах, трех-шести лет — в 16-ти регионах, 7-14 лет — в 17-ти субъектах, среди россиян старше 15-и лет — в 18-ти субъектах. О каких именно регионах идет речь, не уточняется.

За неделю в России обследовали более 7,9 тысячи человек, в 1134-х случаях были обнаружены вирусы гриппа А, а у 537 человек — гриппа В. Среди всех вирусов вирусы парагриппа составили 7,49 процента, аденовирусы — 5,91 процента, РС-вирусы — 18,94 процента, еще 12,8 процента пришлись на другие вирусы.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на контроле ведомства.

По данным ведомства, на восьмой неделе 2018 года в большинстве стран Северного полушария широко распространился грипп, причем вирусы гриппа В оказались более активными в Европе, большинство тяжелых случаев болезни были вызваны именно этими вирусами и встречались у людей старше 15 лет.

В десяти государствах — Албании, Люксембурге, Чехии, Дании, Германии, Венгрии, Словакии, Швеции, Украине и Косово — зарегистрировали высокую интенсивность циркуляции вирусов гриппа.