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Тест: Кого травили полонием и другими ядами?
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Тест: Кого травили полонием и другими ядами? 

Рамблер 3 часа назад
Фото: EPA
В Британии попал в больницу полковник ГРУ Сергей Скрипаль, шпионивший в пользу Соединенного Королевства. Россиянину стало плохо после контакта с неизвестным веществом — по предположению британской прессы, он отравился фентанилом.
СМИ тут же вспомнили другой случай: в 2006 году в Лондоне скончался российский разведчик Александр Литвиненко (на фото). Помните ли вы, что именно стало причиной его смерти?
Список отравленных сотрудников спецслужб, политиков, князей и императоров не уместить на одной странице. Какими ядами их напоили и при каких обстоятельствах? Знаете ли вы это? Проверьте себя — пройдите тест.
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