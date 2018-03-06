Тест: Кого травили полонием и другими ядами?

В Британии попал в больницу полковник ГРУ Сергей Скрипаль , шпионивший в пользу Соединенного Королевства. Россиянину стало плохо после контакта с неизвестным веществом — по предположению британской прессы, он отравился фентанилом.

СМИ тут же вспомнили другой случай: в 2006 году в Лондоне скончался российский разведчик Александр Литвиненко (на фото). Помните ли вы, что именно стало причиной его смерти?

Список отравленных сотрудников спецслужб, политиков, князей и императоров не уместить на одной странице. Какими ядами их напоили и при каких обстоятельствах? Знаете ли вы это? Проверьте себя — пройдите тест.