Составлен антирейтинг подарков на 8 марта

РЕН ТВ составил рейтинг подарков, которые женщины не хотели бы получить на 8 марта.

Так, 58% опрошенных дам не обрадуются дешевой бижутерии, 42% — интимным подаркам, если они пошлые или неуместные, а 41% — сертификатам на занятия экстремальными видами спорта.

18% женщин не хотят получить в качестве подарка бытовую технику, а лишь немногим меньше — абонементы в фитнес-клубы или в спа-салоны.

Кроме того, упомянутое исследование показало, что бриллианты и впрямь являются «лучшими друзьями девушек». Также женщины «дружат» с цветами, косметикой, парфюмерией и деньгами.

Сегодня руководитель Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова сообщила, что самый дешевый букет тюльпанов в преддверии 8 марта обойдется жителям Москвы в 250-300 рублей.