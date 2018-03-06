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Составлен антирейтинг подарков на 8 марта
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Составлен антирейтинг подарков на 8 марта 

Рамблер 1 час назад
Фото: BBC Two
РЕН ТВ составил рейтинг подарков, которые женщины не хотели бы получить на 8 марта.
Так, 58% опрошенных дам не обрадуются дешевой бижутерии, 42% — интимным подаркам, если они пошлые или неуместные, а 41% — сертификатам на занятия экстремальными видами спорта.
18% женщин не хотят получить в качестве подарка бытовую технику, а лишь немногим меньше — абонементы в фитнес-клубы или в спа-салоны.
Кроме того, упомянутое исследование показало, что бриллианты и впрямь являются «лучшими друзьями девушек». Также женщины «дружат» с цветами, косметикой, парфюмерией и деньгами.
Сегодня руководитель Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова сообщила, что самый дешевый букет тюльпанов в преддверии 8 марта обойдется жителям Москвы в 250-300 рублей.
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