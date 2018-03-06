Вузы России могут оставить без «заочки»

Васильева считает, что вузы должны перейти от заочной к вечерней форме обучения

"Нам необходимо убрать фиктивное заочное образование. За последний год мы убрали заочку первого высшего юридического образования. В ближайший год [из этой формы обучения] будут исключены экономисты. И мы считаем, что нужно потихоньку заменять заочку вечерне-заочной формой обучения", — сказала Васильева. Университеты в России должны перейти по ряду специальностей от заочной к вечерней форме обучения. Такое мнение во вторник высказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время встречи в Чите с профессорско-преподавательским составом вузов Забайкальского края

Она назвала заочное обучение юристов и экономистов фикцией, которая "ни к чему хорошему не привела", а также напомнила, что именно заочка является источником внебюджетных доходов вузов, "далеким от желания научить кого-то чему-то". Во время дискуссии с аудиторией министр добавила, что со временем подобные изменения могут коснуться строителей, инженеров, энергетиков и ряда других специальностей.

"Мы понимаем, что нельзя заочно подготовить врача, ветеринара, физика, математика, инженера. Дистанционно с использованием некоторых очных форм — реальнее. Формы могут быть самые разные. Я допускаю, что человек, получивший среднее образование, может учиться на вечерне— заочной форме", — пояснила министр. В беседе с корреспондентом ТАСС Васильева отметила, что заочная форма образования может рассматриваться в качестве повышения квалификации, когда у абитуриента уже есть какое-то базовое образование, и он выбирает близкую специальность для получения второго высшего образования. В иных случаях речь должна идти о каком-то ином, более углубленном способе обучения.

Васильева подчеркнула, что задача вузов — готовить хорошие кадры для нашей экономики, а для этого "нужно хорошо учить".