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Неделя иранской культуры пройдёт в России
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Неделя иранской культуры пройдёт в России в 2018 году 

RT на русском 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Неделя иранской культуры должна пройти в России в 2018 году, сообщает Nation News со ссылкой на замминистра культуры Сергея Обрывалина. По его словам, проведение тематических мероприятий запланировано на осень.
Ответная Неделя российской культуры может пройти в Иране в 2019-м.
Кроме того, рассказал Обрывалин, 2020-й может стать перекрёстным Годом культуры и туризма.
Чиновник добавил, что благодаря совместным усилиям представителей двух стран удалось успешно реализовать положения 13-го заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в том числе касающиеся культурных связей.
Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в ходе визита в Тегеран обсудил с представителями иранского МИД ситуацию вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.
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