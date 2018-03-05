Неделя иранской культуры пройдёт в России в 2018 году

Неделя иранской культуры должна пройти в России в 2018 году, сообщает Nation News со ссылкой на замминистра культуры Сергея Обрывалина . По его словам, проведение тематических мероприятий запланировано на осень.

Ответная Неделя российской культуры может пройти в Иране в 2019-м.

Кроме того, рассказал Обрывалин, 2020-й может стать перекрёстным Годом культуры и туризма.

Чиновник добавил, что благодаря совместным усилиям представителей двух стран удалось успешно реализовать положения 13-го заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в том числе касающиеся культурных связей.