Контролерам запретят высаживать безбилетников

Контролерам в скором времени, вероятно, запретят высаживать из автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток безбилетников. Такая норма содержится в подготовленном министерством транспорта законопроекте.

Речь идет, конечно, не обо всех пойманных кондукторами "зайцах", а только о тех случаях, когда жизнь безбилетника, если его высадить из транспорта, окажется под угрозой.

В конце прошлой недели стало известно, что документ уже прошел необходимые межведомственные согласования.

Поводом для его обращения стал недавний случай в Новокузнецке , где кондуктор высадил из автобуса 11-летнюю девочку в 35-градусный мороз. Аналогичные случаи происходили раньше в других регионах. В Тюмени высадили 12-летнюю девочку, у которой не хватило на оплату проезда 5 рублей. А в Астрахани выгнали из маршрутки 13-летнего школьника. В ноябре 2016 года в Москве кондуктор высадил из трамвая девочку, страдающую хроническим заболеванием, так как у нее не было документа, удостоверяющего личность и подтверждающего льготы.

В январе 2013 года в Барнауле инвалид детства Виталий Седухинский, которого кондукторы высадили из автобуса в 40-градусный мороз, скончался от обморожения. Мужчина провел на остановке 12 часов и так и не смог попросить о помощи, так как не умел говорить.

В минтрансе отреагировали на эти вопиющие случаи и на депутатский запрос. "Положениями проекта федерального закона предусмотрено, что за отказ безбилетного лица от уплаты административного штрафа и оплаты стоимости проезда безбилетное лицо удаляется из транспортного средства лицом, уполномоченным на осуществление контроля, за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние", — говорится в ответе замминистра транспорта Николая Асаула депутату Горелкину (цитирует ТАСС ). Поправку предлагается внести в статью 36.1 "Ответственность безбилетного лица…".

В Барнауле инвалид детства, высаженный кондукторами в 40-градусный мороз, скончался от обморожения

При этом законопроект предполагает недопустимость высадки не только детей, а любых безбилетных пассажиров, чьей жизни может угрожать опасность. Так, если высадить из пригородного автобуса зимой посреди леса даже взрослого мужчину, то ему явно не поздоровится.

В минтрансе добавили, что в настоящее время прорабатывают вопрос о наказаниях для контролеров, которые ослушаются законодательных изменений и продолжат высаживать безбилетников, даже когда тем может угрожать опасность.