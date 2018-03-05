Тест: Как передвигались в СССР?

Общую протяженность линий московского метро к 2025 году планируют увеличить вдвое. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин . По его словам, в планы также заложены строительство и реконструкция более 15 депо. Кроме того, в ближайшие годы подземка получит свыше 1,6 тысячи новых вагонов «Москва».

А ведь когда-то Московский метрополитен состоял лишь из одной ветки. Каким было метро того времени, да и вообще весь советский транспорт в целом? Помните ли вы, знаете ли? Проверьте себя — пройдите тест.