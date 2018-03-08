Сотрудники ГИБДД на Урале необычно поздравили с 8 марта

"Чтобы воплотить в жизнь эту идею, сотрудникам ГИБДД пришлось не только порядком померзнуть, но и серьезно понервничать, так как летательный аппарат в центре города отказывался слушаться оператора и едва не улетел по техническим причинам в неизвестном направлении. По крайней мере, таким образом женщин с праздником весны органы внутренних дел еще не поздравляли точно", — приводятся в сообщении слова главы пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

Акция снималась на видео с помощью современного квадрокоптера с установленной на нем видеокамерой. Съемки производились как с земли, так и с высоты птичьего полета.