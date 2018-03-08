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Сотрудники ГИБДД на Урале необычно поздравили с 8 марта
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Сотрудники ГИБДД на Урале выстроили служебные машины в восьмерку 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: YouTube
Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге необычным способом поздравили женщин с 8 марта: полицейские выстроили служебные машины в восьмерку, сообщает в четверг управление ГИБДД по Свердловской области.
"Личный состав ГИБДД УМВД по Екатеринбургу преподнес всем женщинам нашего региона сюрприз. Представительниц прекрасного пола они поздравили необычным способом. Сначала на Площади 1905 года, а затем у Дворца спорта свои служебные транспортные средства с включенными проблесковыми маячками они выстроили в цифру восемь", — говорится в сообщении.
Акция снималась на видео с помощью современного квадрокоптера с установленной на нем видеокамерой. Съемки производились как с земли, так и с высоты птичьего полета.
"Чтобы воплотить в жизнь эту идею, сотрудникам ГИБДД пришлось не только порядком померзнуть, но и серьезно понервничать, так как летательный аппарат в центре города отказывался слушаться оператора и едва не улетел по техническим причинам в неизвестном направлении. По крайней мере, таким образом женщин с праздником весны органы внутренних дел еще не поздравляли точно", — приводятся в сообщении слова главы пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерия Горелых.
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