Пока вы спали: безумца задержали у Кремля

Авианосец США вошел во Вьетнам
Авианосец Военно-морских сил США вошел в территориальные воды Вьетнама впервые за 43 года, сообщает New York Times. Сегодня атомный авианосец Carl Vinson, а также ракетный эсминец Wayne E. Meyer и ракетный крейсер Lake Champlain вошли во вьетнамский порт Дананг с дружественным визитом. По словам представителя вьетнамского Министерства иностранных дел, первый со времен окончания войны между США и Вьетнамом в 1975 году заход американского авианосца поспособствует укреплению отношений между странами, а также поддержанию мира, стабильности, безопасности, сотрудничества и развития в регионе.
Снегопад принес в Москву 35% месячной нормы осадков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в марте город ожидают проблемы с вывозом снега. На своем персональном сайте градоначальник написал, что наступивший месяц грозит столице рекордными осадками, которые не станут «трагедией», однако грозят проблемами, так как в Москве нет снегоплавильных мощностей для прогнозируемых объемов осадков, а создать их «даже теоретически не представляется возможным». Мэр подчеркнул, что в данный момент уборкой снега в столице «на полную выкладку» занимаются не только специализированные дорожные и уборочные службы, но и крупные коммунальные предприятия.
Председатель МГД извинился перед Собчак
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников извинился перед кандидатом в президенты России Ксенией Собчак за то, что стажер Мосгордумы облил ее водой и толкнул, крича, что это ей «за Жириновского». На своей странице в соцсети Facebook Шапошников написал, что поступок молодого человека является провокацией и хулиганством, за которые он будет наказан соответствующим образом после того как во всем разберутся правоохранительные органы.
Россию обвинили в нарушении резолюции Совбеза ООН
США обвинили Россию в нарушении резолюции Совета безопасности ООН о перемирии в Сирии. Соответствующий документ на своей странице в соцсети Twitter опубликовала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Согласно ему, Россия, комбинируя «ложь и неизбирательную силу», не обращает внимания на резолюцию 2401, которая в конце февраля ввела 30-дневное перемирие, и продолжает «убивать мирных жителей» под предлогом антитеррористической операции. США призвали руководство России соблюдать резолюцию, остановить боевые действия и обеспечить доставку гуманитарной помощи мирным жителям Арабской республики.
Безумного американца задержали у Кремля
Вечером минувшей субботы гражданин США пытался убедить посетителей Красной площади в Москве в том, что некто роет тоннели в Латвию, сообщает «Московский комсомолец». 42-летний американец был доставлен в больницу, где ему поставили предварительный диагноз шизотипическое расстройство. По информации издания, столичные медики не госпитализировали мужчину, а оповестили сотрудников консульства США, которые и займутся вопросом его лечения.