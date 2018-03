Ученые объяснили, почему важно держаться за руки

Когда люди, состоящие в романтических отношениях, держатся за руки, это помогает облегчить боль и синхронизируется мозговая активность, выяснили ученые из Колорадского университета в Боулдере и Хайфского университета. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Моей жене было больно, и я мог думать только об одном: как ей помочь? Я взял ее за руку и, кажется, это помогло. Я захотел протестировать это в лаборатории: может ли человек и правда облегчить боль с помощью прикосновения, и если да, то как?", — рассказал По словам Павла Голдстайна, возглавляющего исследование и изучающего боль в Лаборатории когнитивной и эффективной нейробиологии в Боулдере, идея провести исследование пришла ему в голову после того, как он попытался облегчить боль жены после родов.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, ученые пригласили 22 гетеросексуальные пары в возрасте от 23 до 32 лет и провели на них серию тестов, измеряя мозговую активность при разных сценариях: когда партеры просто сидели рядом, когда держались за руки, когда находились в разных комнатах.

"Похоже, боль полностью прерывает межличностную синхронизацию у пар, а прикосновение снова ее вызывает", — комментирует Годстейн. Эти же сценарии повторялись при воздействии на руку женщины жара, вызывающего легкую боль. Выяснилось, что именно в те моменты, когда партнеры держались за руки, синхронизация их мозговых волн достигала максимума, причем в этом случае боль уменьшалась.

У него и его коллег есть несколько возможных объяснений того, каким образом синхронизация мозговой активности влияет на уменьшение боли. В частности, благодаря прикосновению человек чувствует себя понятым, а это, согласно более ранним исследованием, активирует в мозге механизмы вознаграждения, ослабляющие боль.

В среднем интенсивность боли, согласно исследованию, после касания уменьшается на 34%.