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Москвичам пообещали мощнейший за 70 лет снегопад
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Москвичам пообещали мощнейший за 70 лет снегопад 

Рамблер 3 часа назад
Сильный снегопад, который в Москву принес южный циклон, может стать самым мощным за последние 68 лет для этого дня, заявил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости.
«Возможно, что снегопад станет одним из самых мощных для 4 марта за последние 68 лет», — сказал Тишковец.
Как ожидается, снегопад продолжится почти сутки и пойдет на убыль лишь утром в понедельник.
По прогнозам, за сутки с небольшим выпадет около 14 см снега, это чуть более 40% мартовской нормы. В Центральной России выпало 2/3 месячной нормы. Днем в воскресенье столбики термометров покажут минус 7-9 градусов, сообщает «Интерфакс».
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Несмотря на календарную весну, погода в столице будет по-прежнему зимней: в ближайшую неделю среднесуточная температура воздуха в Москве останется на 4-7 градусов ниже климатической нормы, которая составляет минус 4 градуса.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
 Ещё 3 источника 
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