«Администрация интерната не могла не знать о насилии»

В деле об изнасилованиях в интернате Лазурненский появятся новые фигуранты

Следователи могут предъявить обвинения новым подозреваемым в изнасиловании детей в школе-интернате Лазурненский под Челябинском , выяснила «Газета.Ru» . Пока в СИЗО в связи с этим преступлением оказался только 51-летний риэлтор Сергей Кокорин , он проходит по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц младше 14 лет». Не исключено, что обвинения — уже по статье «Халатность» — будут предъявлены и сотрудникам интерната.

В резонансном деле об изнасиловании воспитанников Лазурненской школы-интерната могут появиться новые фигуранты. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Андрей Лепехин, которого предоставила общественная организация «Зона права» для защиты интересов потерпевших.

«Следователи, которые ведут это дело, не исключили привлечения к уголовной ответственности других лиц. Других деталей пока не могу предоставить, поскольку ознакомился не со всеми материалами уголовного дела (по закону, адвокат, прокуроры и сами фигуранты до окончания предварительного следствия не имеют права знакомиться со всеми материалами дела — «Газета.Ru»). Но нужно понимать, что сейчас, кроме основного дела, которое расследуется по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», в связи с событиями в школе–интернате СК РФ возбудил другое дело — по статье «Халатность», — сказал юрист.

По его словам, именно в рамках второго расследования и должно выясниться то, как получилось, что обвиняемый свободно приходил в Лазурненскую школу и вступал в контакт с детьми, а также как именно он получил разрешение органов опеки для общения с несовершеннолетними воспитанниками интерната.

«Как показало расследование, оно (разрешение) у него было», — отметил Лепехин. Он добавил, что сейчас в рамках уголовного дела проводятся различные экспертизы, которые помогут установить всю картину событий в школе, и, возможно, после них появятся основания для возбуждения новых дел или появления новых фигурантов по уже имеющимся делам.

Лепехин также опроверг в беседе с «Газетой.Ru» появившуюся ранее в некоторых СМИ информацию о том, что уполномоченный по правам ребенка по Челябинской области Ирина Буторина угрожает приемным родителям, дети которых подверглись сексуальному насилию. Согласно предыдущим публикациям, омбудсмен якобы грозилась изъять данных несовершеннолетних из семей.

«Детям сейчас предлагается пройти курс реабилитации, однако большой вопрос в том, как он должен выглядеть. Если их отправить в какой-то санаторий или лагерь — то это снова учреждение, что-то вроде интерната. Они только вырвались из школы закрытого типа — а тут их опять могут туда отправить», — отметил он.

Напомним, 19 февраля челябинское издание 74.ru рассказало об изнасилованиях подростков в местном детдоме — Лазурненской коррекционной школе-интернате. Приемные родители узнали от детей (им сейчас от девяти до 14 лет), что их регулярно насиловали четыре воспитателя, а также мужчина, известный как Серега, — он часто забирал подростков «на рыбалку», где, по словам несовершеннолетних, поил их шампанским, кормил конфетами и принудительно совершал с ними половой акт.

После того публикации было возбуждено дело, обвиняемым по которому проходит 51-летний житель Челябинска Сергей Кокорин, который, по информации Следственного Комитета, находится в одном из областных СИЗО. Судя по его странице в социальной сети «ВКонтакте», Кокорин вступил в сообщество Детского оздоровительного эстетического центра «САПФИР», который летом 2018 года должен принять детей на летний отдых. Кроме того, на страничке Сергея много фотографий, где он позирует в окружении несовершеннолетних.

Кокорин также вступил в ряд сообществ «ВКонтакте», посвященных знакомствам. Все они закрыты от сторонних пользователей.

Как сообщила «Газете.Ru» коллега Кокорина Оксана (имя изменено по ее просьбе), он работал риэлтором. «У него, насколько мне известно, была возлюбленная, а вот своих детей, насколько я знаю, нет», — рассказала она.

В публикациях СМИ проходят еще несколько человек, связанных с этим скандалом. В частности, к изнасилованиям детей могут быть причастны воспитатели Лазурненской школы-интерната, муж и жена Николай и Анна Будковы. Как сказано на сайте школы, Анна Будкова окончила Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский педагогический колледж №2». Она работает педагогом пять лет, все эти годы она провела именно в Лазурненском. По специальности Анна Будкова — воспитатель детей дошкольного возраста. Ее муж, как сказано на том же ресурсе, закончил Уральский государственный университет физической культуры по одноименной специальности.

В 2017 году он прошел курс повышения квалификации по теме «Жестокое обращение с детьми: диагностика, коррекция, профилактика».

В самой Лазурненской школе-интернате «Газете.Ru» отказались комментировать сведения о вовлеченности данных педагогов в сексуальное насилие над несовершеннолетними. Как сообщил ряд СМИ, 19 февраля 2018 года в отставку ушла директор Лазурненского интерната Любовь Останина.

Как полагает руководитель общественного движения «Право ребенка» Борис Альтшулер , если дети в Лазурненском интернате подвергались сексуальному насилию, то «администрация этого учреждения не могла о нем не знать». По его словам, разрешение на общение детей с каким-то посторонним человеком выдает именно она. «Такая практика есть, администрации интернатов уполномочены выдавать разрешение на общение учащихся с каким-либо человеком, если тот хорошо себя зарекомендовал. Значит, обвиняемый как-то вошел к руководству в доверие», — рассказал правозащитник «Газете.Ru».

По его словам, сложившаяся ситуация стала возможной в том числе и потому, что система интернатов крайне несовершенна, а механизм ее контроля, по сути, не создан.

«Любой интернат — это замкнутое учреждение, где его администрация является одновременно и опекуном над детьми, и поставщиком услуг по их воспитанию и образованию. Налицо конфликт интересов, но законодательно все выглядит сегодня именно так. И в крайнем случае пожаловаться дети могут только в администрацию того же интерната, других возможностей им законодательство не предусмотрело», — добавил Альтшулер.

Альтшулер добавил, что выходом мог бы стать закон об общественном контроле интернатов, который российские общественники разработали и предложили к принятию в Госдуму еще в 2012 году.