Весна в Москве: мороз после праздника

Московская погода преподнесет неслыханно щедрый (по нынешним временам) подарок в Международный женский день. Температура 8 марта впервые за, кажется, вечность преодолеет нулевую отметку и поднимется до одного градуса тепла. В остальные дни, видимо, Дед Мороз решит поздравлять горожан с мартовскими праздниками лично: столицу снова ждут 20-градусные холода.

Судя по всему, провожая полторы недели назад зиму, мы не удостоверились, далеко ли она ушла. В ближайшие дни Москву ждет морозная погода с температурными показателями заметно ниже климатической нормы. Как сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос», в пятницу, 2 марта, столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта с юго-запада. Из-за него в городе будет облачно, на юге возможен небольшой снег и, как обещают синоптики, «немного потеплеет». Что-то только это «потепление» не особо радует глаз: ночью -19…-17°С, днем -8…-6°С. Ветер восточный, 4-9 м/с, атмосферный фон слегка превышает стандарт: 748 мм рт. ст.

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В субботу, 3 марта, к Москве с юга приблизится циклон. Давление упадет до 740 мм рт. ст. (что достаточно неприятно, но не смертельно), небо затянет облаками, пройдет небольшой снег, а юго-восточный ветер усилится — до 5-10 м/с.

Морозы при этом продолжат сдавать позиции. Так, если ночью в мегаполисе ожидается -12…-10°С, то днем температура поднимется до -6…-4°С.

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4 марта, в воскресенье, влияние циклона с юго-запада усилится. Атмосферный фон существенно понизится и составит в этот день всего 730 мм рт. ст. Ветер сменит направление на северо-восточное, сохранив скорость до 10 м/с, пройдут небольшие снегопады. Температура же продолжит делать очень робкие шаги навстречу плюсу, но все равно останется ниже климатической нормы. В темное время суток в столице, по прогнозам, -12…-7°С, в светлое -9…-4°С.

Иными словами, в воскресенье все будет вести к тому, чтобы взять пример с братьев наших меньших и хотя бы этот день провести в анабиозе. Или, если на диване не лежится, можно пойти на последний день работы выставки фотографий милейших лемуров и лори в Дарвиновском музее.

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Первый день короткой трудовой недели будет прохладным, отстающим по температурным показателям от нормы на несколько градусов. С другой стороны, когда в последнее время было иначе? Ночью в понедельник, 5 марта, ожидается -13…-8°С, днем -10…-5°С. Преимущественно облачно, кратковременный снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, давление повысится до 740 мм рт. ст.

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6 марта, во вторник, за дело возьмется антициклон.

Он, конечно, расчистит небо от облаков и обеспечит ясную погоду, вот только любоваться солнечными и лунными бликами на сугробах лучше из хорошо отапливаемого помещения.

Температура воздуха ночью опустится до -21…-16°С, днем же столбики термометров покажут не выше -10…-5°С. Ветер северный, 1-6 м/с. Атмосферный фон максимально приближен к норме, 748 мм рт. ст.

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В предпраздничную среду, 7 марта, с запада к столичному региону приблизится атмосферный фронт атлантического циклона. Заморский, а точнее морской гость принесет облачность, снегопады, резкое понижение давления (732 мм рт. ст.), но зато в городе наконец-то потеплеет. Температура воздуха ночью составит -9…-4°С, днем -6…-1°С. Ветер южный, юго-западный, усилится до 4-9 м/с.

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Международный женский день ознаменуется резким понижением атмосферного давления — до 730 мм рт. ст. А вот температура, благодаря теплому и влажному воздуху Атлантики, напротив, повысится: до -5…0°С ночью и до -4…+1°С днем. Картину в четверг, 8 марта, подпортит только южный ветер, который со скоростью 5-10 м/с будет сбивать праздничные прически и задувать под красивые платья, и снег, смывающий макияж. В общем, мы за максимально естественную красоту и комфортные наряды по погоде — вне зависимости от того, какая дата на календаре.

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В пятницу, 9 марта, в тыловой части циклона атмосферное давление начнет интенсивно повышаться, впрочем, до нормальных показателей оно так и не дойдет, остановившись на отметке в 740 мм рт. ст. Ветер сменит направление на северо-западное, сохранив скорость до 10 м/с.

Ожидаются кратковременные снегопады. А вот среднесуточная температура вновь пойдет на понижение, заставив вспомнить о хрестоматийных дополнительных портках, которые полагается надевать с наступлением марта.

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Судите сами: ночью обещают -16…-11°С, днем -8…-3°С. А внутренне примириться с несовпадением весны календарной и весны астрономической советуем в «Аптекарском огороде», где как раз проходит выставка тюльпанов, орхидей и еще 10 тыс. цветущих растений.