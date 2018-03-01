Тест: Помните культовые телешоу 90-х?

Тест: Помните ли вы культовые телешоу Листьева?

Первого марта 1995-го, 23 года назад, в подъезде собственного дома был застрелен тележурналист Владислав Листьев . Следователи признали убийство заказным, однако ни заказчики, ни исполнители до сих пор не найдены. Да и срок давности по делу истек.

Именно Листьев сделал отечественное телевидение таким, каким оно было на протяжении целой эпохи. Он стал автором и ведущим принципиально новых для СССР передач. Помните ли вы программы Владислава Листьева и других авторов 90-х? Проверьте себя — пройдите тест.