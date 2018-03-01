Ещё
Тест: Помните культовые телешоу 90-х?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тест: Помните ли вы культовые телешоу Листьева? 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Public Domain
Первого марта 1995-го, 23 года назад, в подъезде собственного дома был застрелен тележурналист Владислав Листьев. Следователи признали убийство заказным, однако ни заказчики, ни исполнители до сих пор не найдены. Да и срок давности по делу истек.
Именно Листьев сделал отечественное телевидение таким, каким оно было на протяжении целой эпохи. Он стал автором и ведущим принципиально новых для СССР передач. Помните ли вы программы Владислава Листьева и других авторов 90-х? Проверьте себя — пройдите тест.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Лукашенко лопнуло терпение из-за России306
«Ракета Путина» напугала западных пользователей соцсетей254
Украину оставили без российского газа50
Захарова ответила оттоптавшемуся на могиле Чуркина115
Путин показал новое оружие России438
Видео
02:45
«Ракета Путина» напугала западных пользователей соцсетей
Оружие Армия
02:47
LIVE: Послание Путина Федеральному собранию
Политика
00:52
«Люди прыгают из окон»: крупный пожар в Подмосковье
Происшествия Пожары
01:16
Путин рассказал о новейшем лазерном оружии России
Политика Армия
00:30
Енотиха расшалилась при виде батона
Общество
08:57
Украинские депутаты подрались под флагом ЕС
Украина В мире
00:42
В центре Москвы забил фонтан с горячей водой
Происшествия Новости Москвы
04:02
Отец «трезвого мальчика» снова обратился в суд
Происшествия
01:28
Нападение акулы на дайвера случайно сняли на видео
Общество Происшествия
01:05
Приморские подростки с помощью селфи остановили товарняк
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение