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После снегопадов в Москве ударят морозы
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После снегопадов в Москве ударят морозы 

Рамблер 8 часов назад
Вслед за снегопадом в столицу вновь придут сильные морозы. Как рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, похолодание до минус 20 градусов ожидается уже во вторник, сообщает РИА Новости.
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В ночь на вторник осадки прекратятся, небо очистится от облаков, и ударят морозы.
«Минимальная температура (воздуха) в Москве — минус 18 — минус 20 градусов, в Подмосковье — минус 18 — минус 23 градуса, что на 10-12 градусов ниже климатической нормы», — рассказал синоптик.
Похолодание будет недолгим, в последующие дни температура повысится, и вновь пойдет снег.
 Ещё 32 источника 
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