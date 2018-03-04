После снегопадов в Москве ударят морозы

Вслед за снегопадом в столицу вновь придут сильные морозы. Как рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец , похолодание до минус 20 градусов ожидается уже во вторник, сообщает РИА Новости

В ночь на вторник осадки прекратятся, небо очистится от облаков, и ударят морозы.

«Минимальная температура (воздуха) в Москве — минус 18 — минус 20 градусов, в Подмосковье — минус 18 — минус 23 градуса, что на 10-12 градусов ниже климатической нормы», — рассказал синоптик.

Похолодание будет недолгим, в последующие дни температура повысится, и вновь пойдет снег.