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Тест: Угадайте Олимпиаду по фото
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Тест: Угадайте Олимпиаду по фото 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Public Domain
Россию хотят лишить права быть хозяйкой Олимпиад и мировых чемпионатов. С апреля этого года стране больше не разрешат подавать заявки на проведение международных соревнований. Причина — допинговый скандал, и решение может быть отменено в случае, если WADA восстановит в правах Российское антидопинговое агентство.
Неужели мир захотел лишить себя возможности наблюдать за лучшими спортивными турнирами, организованными на самом высоком уровне? Ведь именно такими и были Олимпиады и другие состязания, проходившие в нашей стране. Помните ли вы их? Проверьте себя — пройдите тест.
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