Его ненавидит весь Инстаграм 

Миллионера, владельца табачного бизнеса и звезду Сети Трэверса Бейнона по прозвищу Candyman недавно заблокировали в Инстаграм. Какие же снимки спровоцировали блокировку аккаунта?
1/12 Подписчиков Трэверс Бейнона раздражает его богатство и нарциссизм, они также возмущены неуважительным отношением миллионера к женщинам
Фото:
Candy Shop Mansion / instagram
2/12 Самую большую волну негодования у общественности вызвало фото, где Бейнон держит свою жену и еще одну модель как собак за «поводок» из тесемок от бикини
Фото:
Candy Shop Mansion / instagram
3/12 Бейнон абсолютно ни в чем себе не отказывает – он покупает лучшие автомобили, яхты и вертолеты. Большую часть своего времени бизнесмен проводит, устраивая шумные вечеринки в своем доме и развлекаясь в компании обнаженных девушек
Фото:
instagram.com/traversbeynonofficial
4/12 Треверса часто критикуют за то, что таким образом жизни он подает плохой пример детям. Однако он не видит ничего плохого в своем поведении. "Больше, чем устраивать лучшие вечеринки, я люблю только одно - и это мои дети и семья. Утром мы ведем себя как обычная семья. Я их защитник и кормилец", - заявил магнат
Фото:
Candy Shop Mansion / instagram
5/12 Сын миллионера в образе гангстера
Фото:
instagram.com/traversbeynonofficial
6/12 Сам тусовщик называет себя Кэндимэном (Сластеной) и считает, что лучшей жизни, чем у него, не существует
Миллионер Трэверс Бейнон известен в Сети благодаря своим откровенным снимкам в окружении полуобнаженных девушек. Бейнон является обладателем роскошного особняка, в котором вместе с ним живут девушки модельной внешности.