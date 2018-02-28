Его ненавидит весь Инстаграм 

Самую большую волну негодования у общественности вызвало фото, где Бейнон держит свою жену и еще одну модель как собак за «поводок» из тесемок от бикини

2/12 Самую большую волну негодования у общественности вызвало фото, где Бейнон держит свою жену и еще одну модель как собак за «поводок» из тесемок от бикини

Бейнон абсолютно ни в чем себе не отказывает – он покупает лучшие автомобили, яхты и вертолеты. Большую часть своего времени бизнесмен проводит, устраивая шумные вечеринки в своем доме и развлекаясь в компании обнаженных девушек

3/12 Бейнон абсолютно ни в чем себе не отказывает – он покупает лучшие автомобили, яхты и вертолеты. Большую часть своего времени бизнесмен проводит, устраивая шумные вечеринки в своем доме и развлекаясь в компании обнаженных девушек

4/12 Треверса часто критикуют за то, что таким образом жизни он подает плохой пример детям. Однако он не видит ничего плохого в своем поведении. "Больше, чем устраивать лучшие вечеринки, я люблю только одно - и это мои дети и семья. Утром мы ведем себя как обычная семья. Я их защитник и кормилец", - заявил магнат