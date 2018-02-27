Блогер обвинил РЕН ТВ в воровстве

Популярный российский блогер обвинил телеканал РЕН ТВ в воровстве

Видеоблогер Дмитрий Шамов заявил, что из-за руководства российского телеканала РЕН ТВ популярное видео на его YouTube-аккаунте заблокировали. Об этом он рассказал в своем свежем ролике.

«К сожалению, YouTube становится все хуже и хуже, что его уже почти невозможно использовать для создания контента», —прокомментировал сложившуюся ситуацию Шамов. Он также добавил, что руководство телеканала и раньше неоднократно использовала его видео для собственных сюжетов по ТВ, периодически полностью переворачивая первоначальный посыл блогера. По словам Шамова, сотрудники телекомпании без разрешения использовали кадры из его видеозаписи под названием «Японка Мики пробует русский борщ» в эфире, а затем залили отрывок передачи на собственный YouTube-канал. Алгоритмы видеохостинга по какой-то причине посчитали, что РЕН ТВ является правообладателем этих кадров, поэтому ролик блогера заблокировали за нарушение авторских прав.

На момент публикации материала ролик «Японка Мики пробует борщ» на канале Шамова снова доступен.

Дмитрий Шамов прославился в сети благодаря видеоблогу, в котором он рассказывает о жизни в Японии, а также путешествует по разным странам. На его канал подписано более 650 тысяч человек, а его ролики в общей сложности собрали более 150 миллионов просмотров.