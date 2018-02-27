Ещё
Блогер обвинил РЕН ТВ в воровстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Популярный российский блогер обвинил телеканал РЕН ТВ в воровстве 

Lenta.ru 4 часа назад
Видеоблогер Дмитрий Шамов заявил, что из-за руководства российского телеканала РЕН ТВ популярное видео на его YouTube-аккаунте заблокировали. Об этом он рассказал в своем свежем ролике.
По словам Шамова, сотрудники телекомпании без разрешения использовали кадры из его видеозаписи под названием «Японка Мики пробует русский борщ» в эфире, а затем залили отрывок передачи на собственный YouTube-канал. Алгоритмы видеохостинга по какой-то причине посчитали, что РЕН ТВ является правообладателем этих кадров, поэтому ролик блогера заблокировали за нарушение авторских прав.
«К сожалению, YouTube становится все хуже и хуже, что его уже почти невозможно использовать для создания контента», —прокомментировал сложившуюся ситуацию Шамов. Он также добавил, что руководство телеканала и раньше неоднократно использовала его видео для собственных сюжетов по ТВ, периодически полностью переворачивая первоначальный посыл блогера.
На момент публикации материала ролик «Японка Мики пробует борщ» на канале Шамова снова доступен.
Дмитрий Шамов прославился в сети благодаря видеоблогу, в котором он рассказывает о жизни в Японии, а также путешествует по разным странам. На его канал подписано более 650 тысяч человек, а его ролики в общей сложности собрали более 150 миллионов просмотров.
Lenta.ru: последние новости
Познер встал и ушел из прямого эфира «Аль-Джазиры» Подмену в роддоме обнаружили в Пермском крае спустя 40 лет В Госдуме предложили лишить работы критикующих Россию актеров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Черный день» российского спорта и другие события дня21
«Кокаиновый самолет» нашелся в Таиланде37
Устроивший бойню в Казани застрелился27
Послание Путина: от социалки к космосу136
Пассажиры застряли в тоннеле московского метро84
Видео
01:04
Устроивший бойню в Казани застрелился
Происшествия
00:28
Смертельное ДТП в Башкирии: названо количество жертв
ДТП Происшествия
01:41
Блогер обвинил РЕН ТВ в воровстве
Общество
00:30
СК опубликовал видео драки на борту самолета
Криминал Происшествия
01:08
Дочь Гаркалина рассказала о состоянии отца
Шоу-бизнес
02:25
Подрыв центра венгров на Украине показали на видео
Происшествия В мире
00:43
У дороги в обход Украины нашли дефекты
Украина В мире
01:02
Жена Караченцова: «Коля операцию не выдержит»
Шоу-бизнес
00:37
Выпущенную на свободу Рыбку снова посадили в тюрьму
Происшествия
00:36
Эрдоган возмутил турецких пользователей
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение