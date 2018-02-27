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Молодежь в России стала толще
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Молодежь в России стала толще 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
В России втрое увеличилось число больных ожирением молодых людей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного «Левада-центром» по заказу ВШЭ, сообщают «Известия».
В ходе исследования были опрошены четыре тысячи респондентов. Большинство из них считают свой рацион здоровым, хотя, согласно официальной статистике, от лишнего веса страдают 55 процентов россиян разных возрастов. По мнению экспертов, граждане не умеют грамотно формировать свой рацион.
Доля больных ожирением граждан 16-24 лет составила 6 процентов — это в три раза больше, чем в 2011 году. Число молодых людей с избыточным весом увеличилось с 13 до 17 процентов. В группе россиян 25-39 лишние килограммы есть у 42 процентов, среди людей старше 55 лет — у 77 процентов. Наличие лишнего веса определялось по индексу массы тела. Нормальным считаются показатели от 18 до 22. Индекс выше 35 свидетельствует об ожирении.
Ранее, 26 февраля, британская благотворительная организация Cancer Research UK провела исследование и выяснила, какая группа людей больше страдает от ожирения. По данным экспертов, у людей, родившихся в период с начала 1980-х по середину 1990-х годов, чаще бывает избыточный вес. Специалисты считают, что примерно 70 процентов миллениалов будут страдать ожирением в возрасте от 35 до 44 лет.
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