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Подмену младенцев в роддоме раскрыли через 40 лет
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Подмену младенцев в роддоме раскрыли через 40 лет 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Пожвинской участковой больницы Пермского края 40 лет назад перепутали младенцев в родильном отделении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката пострадавших родителей Игоря Саввина.
По его словам, матери Римма Швецова и Юлия Савельева, чьих дочерей «подменили», готовятся подать в суд. Адвокат подчеркнул, что сейчас выяснить, как детей могли перепутать, и кто в этом виноват, невозможно. Однако взыскать моральный «вполне реально».
Ответчиками по всем исковым заявлениям выступят Минздрав Пермского края, Минздрав России, Минфин РФ, правительство Пермского края и Пожвинская участковая больница. Размер исковых требований женщины пока не определили.
Швецова заподозрила, что воспитывает чужого ребенка практически сразу после того, как она покинула роддом вместе с младенцем. Сомнения начали усиливаться, когда Вероника подросла и оказалась непохожей на родителей. Из-за отсутствия внешнего сходства Швецова постоянно ссорилась с мужем, в итоге они развелись.
В семье Савельевых, наоборот, на непохожесть дочери Татьяны на родителей не обращали внимания. О том, что Татьяна может оказаться чужим ребенком, узнали, когда Швецова обратилась в программу «Пусть говорят». Позже были проведены ДНК-тесты, доказавшие родство Татьяны Савельевой со Швецовыми, а Вероники Швецовой — с Савельевыми.
Адвокат матерей отметил, что судьбы перепутанных в роддоме женщин сложились совершенно по-разному. По его словам, для одной из девочек «ошибка стала трагедией, для другой — счастливым стечением обстоятельств». По данным «Комсомольской правды», одну из девочек, «жгучую брюнетку с взрывным темпераментом» воспитали «успешные, вежливые блондины», а их настоящая дочь — «кроткая и спокойная блондинка» — выросла в бедном квартале без отца.
По данным Parmanews.ru, 7 марта 1978 года в том роддоме появились на свет четыре девочки: Вика и три Тани, в итоге Вику и одну из Тань перепутали. Татьяна рассказала изданию, что, по слухам, архив больницы сгорел, а ее сотрудниц теперь не найти.
«Видать, накануне 8 марта красивые были», — заключила она.
 Ещё 12 источников 
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