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Русскоязычных в Латвии нельзя назвать нацменьшинством
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Васильева: русскоязычных в Латвии нельзя назвать нацменьшинством 

ТАСС 26 февраля 2018
Фото: ТАСС
Русскоязычное население в Латвии является одним из самых многочисленных, называть его национальным меньшинством нельзя. Такое мнение высказала в понедельник ТАСС глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева, комментируя ситуацию с русскими школами в Латвии.
"Конечно, мы в курсе [происходящего в Риге]. Я думаю, что Латвийская Республика сама будет решать свои политические вопросы, мы только знаем с вами, что там до 40% населения — русскоязычные. Это самое большое количество из национальностей, их нельзя назвать национальными меньшинствами. Там прекрасно развит русский язык, и, я думаю, политические вопросы будут решаться", — сказала министр.
Парламент Латвии на прошлой неделе в первом чтении из трех принял разработанную министерством образования и науки и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как "русский язык", "русская литература" и "связанные с культурой и историей предметы". Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще в двух чтениях должен утвердить парламент, а затем подписать президент.
Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее уже провели несколько массовых митингов и шествий против этой реформы. В частности, митинг против перевода школ национальных меньшинств в Латвии на латышский язык обучения, который прошел 24 февраля, собрал в одном из центральных рижских парков порядка 3 тыс. участников. На разных сайтах общественных инициатив проводятся сборы подписей против этих планов.
Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.
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