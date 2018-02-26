Пока вы спали: WADA поддержало МОК 

F-16 был сбит из-за ошибки
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Израиля был сбит над Сирией 10 февраля из-за «ошибки экипажа», сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля со ссылкой на главу ее Генштаба Гади Айзенкота. По словам военного, пилоты ошиблись, «напряженно выбирая» между обеспечением собственной безопасности и успешным выполнением задачи, а именно не защитили себя в должной мере. Также Айзенкот признал правильным решение летчиков катапультироваться, отказавшись от воздушного судна.
Последствия удара КНДР по Токио
Эксперты спрогнозировали для National Interest вероятные последствия ядерного удара Северной Кореи по Токио. Они подчеркнули, что Япония является для КНДР лишь «второстепенным фактором» в противостоянии с США, однако северокорейцев могут «заинтересовать» американские военные базы в Японии. Например, «Йокота» в 50 километрах от Токио: при ударе по ней могут погибнуть примерно 13 тысяч человек, а пострадать — 45 тысяч. Следующей целью КНДР могут стать правительственные структуры в столичном районе Касумигасэки. Вторая ядерная атака может убить 24 тысячи человек, а количество пострадавших составит примерно 91 тысячу. Третий удар придется на специальный район Токио Синдзюку, в котором расположено Министерство обороны страны: его жертвами станут 57 тысяч человек, а 128 тысяч пострадают.
Экс-главу Дальспецстроя приговорили к 12 годам
Бывший руководитель строительной компании «Дальспецстрой» Юрий Хризман приговорен к 12 годам тюрьмы и штрафу в 1,5 миллиона рублей за хищения при строительстве космодрома «Восточный», сообщает ТАСС. Сегодня решение признать Хризмана виновным по статьям «Присвоение или растрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями» принял Дальневосточный окружной военный суд. Также была доказана вина других фигурантов дела — экс-главбуха «Дальспецстроя» Владимира Ашихмина и бывшего вице-спикера Законодательной думы Хабаровского края Виктора Чудова. Они лишатся свободы на шесть и семь лет соответственно.
Украина потеряла "друзей"
Внешняя политика руководства Украины привела к тому, что у страны больше «нет друзей», заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире местного канала «112». Парламентарий уверен, что «окружающие» Украину страны ее друзьями «уже никак не являются». Кроме того, депутат убежден, что нормализация отношений с соседями, в том числе с Россией, едва ли возможна в ближайшее время. Рабинович призвал власти страны прекратить «политику угроз» и установить «хотя бы рабочие» отношения с соседними государствами.
ВАДА поддержало отстранение России
Всемирное антидопинговое агентство поддерживает решение Международного олимпийского комитета не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России, сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что ВАДА согласно с решением не восстанавливать статус ОКР до церемонии закрытия Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Кроме того, подчеркивается, что отстранение может быть отменено после подтверждения Всемирной ассоциацией международных спортивных федераций отсутствия других нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами.