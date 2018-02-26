Пока вы спали: WADA поддержало МОК

F-16 был сбит из-за ошибки

Последствия удара КНДР по Токио Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Израиля был сбит над Сирией 10 февраля из-за «ошибки экипажа», сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля со ссылкой на главу ее Генштаба Гади Айзенкота. По словам военного, пилоты ошиблись, «напряженно выбирая» между обеспечением собственной безопасности и успешным выполнением задачи, а именно не защитили себя в должной мере. Также Айзенкот признал правильным решение летчиков катапультироваться, отказавшись от воздушного судна.

Экс-главу Дальспецстроя приговорили к 12 годам Эксперты спрогнозировали для National Interest вероятные последствия ядерного удара Северной Кореи по Токио. Они подчеркнули, что Япония является для КНДР лишь «второстепенным фактором» в противостоянии с США, однако северокорейцев могут «заинтересовать» американские военные базы в Японии. Например, «Йокота» в 50 километрах от Токио: при ударе по ней могут погибнуть примерно 13 тысяч человек, а пострадать — 45 тысяч. Следующей целью КНДР могут стать правительственные структуры в столичном районе Касумигасэки. Вторая ядерная атака может убить 24 тысячи человек, а количество пострадавших составит примерно 91 тысячу. Третий удар придется на специальный район Токио Синдзюку, в котором расположено Министерство обороны страны: его жертвами станут 57 тысяч человек, а 128 тысяч пострадают.

Украина потеряла "друзей" Бывший руководитель строительной компании «Дальспецстрой» Юрий Хризман приговорен к 12 годам тюрьмы и штрафу в 1,5 миллиона рублей за хищения при строительстве космодрома «Восточный», сообщает ТАСС . Сегодня решение признать Хризмана виновным по статьям «Присвоение или растрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями» принял Дальневосточный окружной военный суд. Также была доказана вина других фигурантов дела — экс-главбуха «Дальспецстроя» Владимира Ашихмина и бывшего вице-спикера Законодательной думы Хабаровского края Виктора Чудова. Они лишатся свободы на шесть и семь лет соответственно.

ВАДА поддержало отстранение России Внешняя политика руководства Украины привела к тому, что у страны больше «нет друзей», заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире местного канала «112». Парламентарий уверен, что «окружающие» Украину страны ее друзьями «уже никак не являются». Кроме того, депутат убежден, что нормализация отношений с соседями, в том числе с Россией, едва ли возможна в ближайшее время. Рабинович призвал власти страны прекратить «политику угроз» и установить «хотя бы рабочие» отношения с соседними государствами.

Всемирное антидопинговое агентство поддерживает решение Международного олимпийского комитета не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России, сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что ВАДА согласно с решением не восстанавливать статус ОКР до церемонии закрытия Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Кроме того, подчеркивается, что отстранение может быть отменено после подтверждения Всемирной ассоциацией международных спортивных федераций отсутствия других нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами.