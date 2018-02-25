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Москалькова обвинила Латвию в дискриминации
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Москалькова обвинила власти Латвии в дискриминации русскоязычных жителей 

РИА Новости 25 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Решение сейма Латвии перевести школы национальных меньшинств на латышский язык обучения является циничным и дискриминационным, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Считаю недопустимым, чтобы русскоязычные жители Латвии, которые составляют до 40% населения страны, подвергались дискриминации по языковому признаку… Особенно циничным данное решение, нарушающее права двух миллионов русскоязычных граждан Латвии, выглядит накануне 70-летия принятия Всеобщей декларации прав человека, в статье 26 отмечено, что "Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами…", — говорится в заявлении Москальковой.
Российский омбудсмен выразила озабоченность таким решением и обратила внимание на то, что комитет сейма Латвии отклонил петицию за сохранение языков меньшинств в школах, которую подписали более 14 тысяч жителей страны.
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