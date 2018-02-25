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Фокусник узнал о своей аллергии на кроликов спустя 28 лет
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Британский фокусник узнал о своей аллергии на кроликов, отработав 28 лет 

РИА Новости 25 февраля 2018
Фото: flickr.com
Британский фокусник через 28 лет работы узнал, что страдает от аллергии на кроликов, сообщает Daily Mail.
Йан Врогг купил своих первых кроликов еще в 1990-м году, так как решил освоить новую профессию. Почти сразу у него начали краснеть и слезиться глаза, однако мужчина не связал свое состояние с питомцами, а решил, что всему виной сенная лихорадка.
От этого заболевания он и лечился долгие годы, пока его состояние не ухудшилось. В какой-то момент Врогг понял, что не может не просто вытаскивать кролика из шляпы, но и находиться с животным в одном помещении.
Тогда мужчина решил оставить профессию и отдать кроликов в добрые руки.
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