Фокусник узнал о своей аллергии на кроликов спустя 28 лет

Британский фокусник узнал о своей аллергии на кроликов, отработав 28 лет

Британский фокусник через 28 лет работы узнал, что страдает от аллергии на кроликов, сообщает Daily Mail.

Йан Врогг купил своих первых кроликов еще в 1990-м году, так как решил освоить новую профессию. Почти сразу у него начали краснеть и слезиться глаза, однако мужчина не связал свое состояние с питомцами, а решил, что всему виной сенная лихорадка.

От этого заболевания он и лечился долгие годы, пока его состояние не ухудшилось. В какой-то момент Врогг понял, что не может не просто вытаскивать кролика из шляпы, но и находиться с животным в одном помещении.

Тогда мужчина решил оставить профессию и отдать кроликов в добрые руки.