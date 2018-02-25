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Умер создатель «Нивы»
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Умер создатель «Нивы» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Рамблер
23 февраля в Москве на 84-м году жизни скончался бывший главный инженер-конструктор «АвтоВАЗа» Георгий Мирзоев.
Под его руководством на заводе были выпущены автомобили ВАЗ-2121 Нива, «пятое» и «восьмое» семейства, «десятка», «Ока», ВАЗ-2123 (Шевроле Нива), были запущены проекты «Калина» и «Приора». Благодаря его инициативе на АВТОВАЗе и в России появился массовый переднеприводный автомобиль и электронный впрыск топлива.
Закончив работу на посту главного конструктора, Мирзоев вместе с группой единомышленников создал на АВТОВАЗе проект «АНТЭЛ» — автомобиль на топливных элементах.
>> Умер создатель ракетно-ядерного щита России
Преподавал в Тольяттинском государственном университете. Мирзоев — автор научных трудов по теории, конструкции и расчету автомобиля.
В последние годы жил в Москве.
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