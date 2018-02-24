Студенты из Астрахани распили пиво на паре

В соцсетях пользователь по имени Михаил опубликовал ролик, на котором двое студентов пьют пиво из бутылок прямо во время лекции. По информации пользователя, это студенты Астраханского медицинского университета, сообщает Life.

В комментариях другие пользователи уточнили, что на видео — студенты стоматологического факультета.

У многих видео вызвало крайне негативную реакцию и студентов раскритиковали на неуместное поведение. Некоторые расценили ролик как продолжение флешмоба, который медики решили устроить вслед за ульяновскими курсантами.