Студенты из Астрахани распили пиво на паре 

В соцсетях пользователь по имени Михаил опубликовал ролик, на котором двое студентов пьют пиво из бутылок прямо во время лекции. По информации пользователя, это студенты Астраханского медицинского университета, сообщает Life.
В комментариях другие пользователи уточнили, что на видео — студенты стоматологического факультета.
У многих видео вызвало крайне негативную реакцию и студентов раскритиковали на неуместное поведение. Некоторые расценили ролик как продолжение флешмоба, который медики решили устроить вслед за ульяновскими курсантами.
Не так давно ульяновские курсанты лётного училища сняли откровенный ролик под трек Satisfaction, вызвавший скандал. Администрация училища и представители вуза и Росавиации обвинили их в распущенности, пригрозив отчислением. После этого курсантов из Ульяновска поддержали флешмобом по всей России.