Ещё
Студенты из Астрахани распили пиво на паре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты из Астрахани распили пиво на паре 

Рамблер 2 часа назад
В соцсетях пользователь по имени Михаил опубликовал ролик, на котором двое студентов пьют пиво из бутылок прямо во время лекции. По информации пользователя, это студенты Астраханского медицинского университета, сообщает Life.
В комментариях другие пользователи уточнили, что на видео — студенты стоматологического факультета.
У многих видео вызвало крайне негативную реакцию и студентов раскритиковали на неуместное поведение. Некоторые расценили ролик как продолжение флешмоба, который медики решили устроить вслед за ульяновскими курсантами.
Не так давно ульяновские курсанты лётного училища сняли откровенный ролик под трек Satisfaction, вызвавший скандал. Администрация училища и представители вуза и Росавиации обвинили их в распущенности, пригрозив отчислением. После этого курсантов из Ульяновска поддержали флешмобом по всей России.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Эмма Чемберс11
Известный российский экономист сбил свою жену96
Украина приготовилась к полномасштабной войне с РФ1529
«Заткни свой рот поганый»: «жена депутата» устроила дебош в самолете373
Мошенники решили нажиться на трагедии с Ан-14818
Видео
02:36
В центре Одессы захватили санаторий
Происшествия
00:31
Суд лишил любовницу Захарченко 20 млн рублей
Происшествия
01:00
Соловьев взбесил Панина
Шоу-бизнес
00:30
«Куриный кризис». KFC оказалась на грани краха
Компании В мире
01:00
Сын Ротару раскрыл тайну
Шоу-бизнес
01:00
70-летняя Ротару вышла замуж
Шоу-бизнес
01:02
«Говорящая голова, что с тебя взять?»: экс-командир «Беркута» ответил украинцу
Украина
00:32
-32! Москвичам посоветовали быть осторожными
Общество Погода
00:30
Разъяренная мурена напала на дайвера
Происшествия
01:19
Аксенов рассказал, кто отстоял Крым в 2014 году
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение