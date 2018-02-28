Режим «черного неба» ввели в Красноярске до пятницы

"До 19:00 (15:00 мск) часов 2 марта 2018 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности", — говорится в сообщении. Синоптики предупредили жителей Красноярска о загрязнении воздуха и ввели режим "черного неба" до вечера пятницы. Об этом в среду сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С начала года режим НМУ вводился уже семь раз. Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Во время визита в Красноярск в начале февраля президент России Владимир Путин предложил разработать единый трехсторонний план правительства РФ , промышленный предприятий и краевого руководства по оздоровлению экологической ситуации в Красноярске.