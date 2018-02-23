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Вассерман согласился с Савченко относительно возможности войны в Европе 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Потенциал войны на территории европейских стран всегда был и есть сейчас, заявил Анатолий Вассерман.
Так он прокомментировал слова Надежды Савченко в интервью украинскому телеканалу ZiK.
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"Через четыре — максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном", — отметила депутат Рады.
По словам Вассермана, потенциал войны в Европе был и есть практически всегда.
"Это изначально очень взрывоопасное место, так что Савченко не далека от истины", — заявил он в интервью ФАН.
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