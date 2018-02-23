Лютые морозы: Москву продуют арктические ветры

Арктический циклон заставит москвичей страдать и на следующей неделе — дневная температура в столице упадет ниже 19 градусов.

Всю ближайшую неделю погоду в Москве будет определять холодный антициклон — температура воздуха упадет на 8-10°С ниже нормы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». 23 февраля ночью будет -21…-19 °С, при этом в области температура может упасть до -23°С. Днем мороз сжалится над москвичами — синоптики прогнозируют -11…-9°С. Усилить ощущение холода попытается северо-западный ветер со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.

Если вы еще не определились с местом празднования Дня защитника отечества, то в столице вас ждут традиционные московские забавы. В «Сокольниках» пройдут заезды на тюбингах, а в Парке Горького пройдет экскурсия, в ходе которой горожанам расскажут, как любимое место отдыха москвичей пережило Великую Отечественную войну.

В субботу облаков в небе станет больше, однако морозы продолжат крепчать.

Ночь 24 февраля синоптики прогнозируют в диапазоне -21…-19°С, днем температура поднимется до -11…-9°С. Ветер северо-западный 1-6 м/с. Атмосферное фон существенно не изменится — он составит 754 мм рт. ст.

Новая порция холодного арктического воздуха нахлынет в столицу 25 февраля. В воскресенье ночная температура упадет до -25…-20°С градусов, днем будет -14…-9°С. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление — 753 мм рт. ст.

Морозы еще нескоро отпустят москвичей, поэтому советуем провести профилактический вечер — выпить облепиховый чай, сделать ингаляцию и растереть околевшие на холоде ноги.

26 февраля в городе сохранится морозная ясная погода — при этом температура воздуха в Москве понизится до рекордных отметок. Ночью будет -28…-23°С, днем -15…-13°С.

К счастью, ветер в понедельник будет слабым, поэтому погода не будет ощущаться такой суровой. Атмосферное давление — 754 мм рт. ст.

Во вторник атмосферное фон в столице повысится до 763 мм рт. ст. Хотя в городе будет солнечно, синоптики прогнозируют низкую температуру. Ночью 27 февраля столбики термометров опустятся до -30…-25°С, днем ожидается -19…-14°. Ветер по-прежнему будет слабым.

В такие погодные условия лучше не уклоняться от офисного маршрута и даже заранее подготовить ланч, чтобы не покидать теплое помещение ни на минуту.

Со среды атмосферное давление начнет понижаться (756 мм рт. ст.), а с запада в регион начнет поступать теплый воздух. 28 февраля ночью температура составит -22…-17°С, днем ожидается -16…-11°С. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

Хотя 1 марта температура в столичном регионе на фоне резкого понижения атмосферного давления повысится и небо закроют плотные облака, расцвести в первый день весны, увы, не получится.

Москвичам традиционно придется отложить легкие свитшоты и короткие носки до конца апреля.

В четверг температура ночью составит -18…-13°С, днем будет -13…-8°С. Кроме того, синоптики обещают небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с., атмосферный фон — 747 мм рт. ст.

В последний рабочий день предстоящей недели влияние атмосферного фронта на характер погоды в столичном регионе усилится — местами пройдет небольшой снег, температура воздуха немного повысится, однако останется ниже климатической нормы на 5-7 градусов.

Газета.ru

2 марта будет облачно с вероятностью небольшого снега. Ночная температура -16…-11°С, днем синоптики прогнозируют -11…-6°С. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.