Ещё
Последствия драки ведущего и украинского эксперта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Последствия драки ведущего НТВ и украинского эксперта 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Дмитрий Суворов/кадр одного из выпусков программы
Украинский эксперт Дмитрий Суворов, подравшийся с ведущим телеканала НТВ Андреем Норкиным, продемонстрировал последствия драки на своей странице в Facebook.
>> Ведущий избил украинского эксперта в прямом эфире
Суворов опубликовал фотографию царапины на пальце и написал, что других повреждений у него нет.
«Очки целые (это главное). Кроме легкой царапины на руке, других повреждений нет. По сути — позже», — пообещал эксперт.
Напомним, драка между Дмитрием Суворовым и ведущим телеканала НТВ Андреем Норкиным произошла в прямом эфире программы «Место встречи». Телеведущий вышел из себя во время обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Суворов потребовал предоставить в качестве доказательств фото и видео погибших от обстрелов ВСУ мирных жителей Донбасса, после чего Норкин подошел к нему и нанес несколько ударов.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США высказались об ударах по россиянам в Сирии375
Россия и ЕС начали большой торг по газу и Украине131
ЕС требует от Украины вернуть миллионы вложенных евро17
Ведущий избил украинского эксперта в прямом эфире638
Умер Валентин Фалин5
Видео
01:00
Андреева объяснила уход из федерального эфира
Шоу-бизнес
00:59
Модель рассказала об ультиматуме Аршавина
Шоу-бизнес
01:36
Волочкова впала в ярость из-за телесюжета
Шоу-бизнес
02:21
Савченко блеснула познаниями о древних украх
Украина В мире
01:04
Дайверы встретили неопознанную подлодку в глубинах океана
Происшествия
01:51
Оценена вероятность блицкрига в Донбассе
Украина В мире
00:17
Малахова отругали за плохую форму
Шоу-бизнес
00:42
Полицейский спас выпавшего из окна ребенка
Происшествия
00:15
Появились данные о переброске Су-57 в Сирию
Армия Оружие
00:39
Московские дворники устроили драку из-за лопаты
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение