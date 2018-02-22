Последствия драки ведущего и украинского эксперта

Последствия драки ведущего НТВ и украинского эксперта

Суворов опубликовал фотографию царапины на пальце и написал, что других повреждений у него нет.

«Очки целые (это главное). Кроме легкой царапины на руке, других повреждений нет. По сути — позже», — пообещал эксперт.

Напомним, драка между Дмитрием Суворовым и ведущим телеканала НТВ Андреем Норкиным произошла в прямом эфире программы «Место встречи». Телеведущий вышел из себя во время обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Суворов потребовал предоставить в качестве доказательств фото и видео погибших от обстрелов ВСУ мирных жителей Донбасса, после чего Норкин подошел к нему и нанес несколько ударов.