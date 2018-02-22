Кричали каждую ночь. Больница на грани концлагеря

Вокруг городской больницы №1 в Новороссийске разразился скандал

Журналистка Марина Светлая рассказала в Facebook о равнодушии персонала городской больницы №1 в Новороссийске.

Как пишет «Московский комсомолец» , мать журналистки стала свидетельницей ситуации, когда беспомощный старик лежал на полу у входа в палату и просил о помощи, но никто из медперсонала не подошел и не помог ему подняться.

Женщина сравнила больницу с концлагерем и возмутилась, что пациент лежал на полу до тех пор, пока она не подняла скандал.

Журналистка Марина Светлая опубликовала скриншоты сообщений матери и фотографии лежащего на полу старика.

«Да что же это такое! Врачи и медперсонал Первой Городской больницы Новороссийска, вы совсем охренели?! Эту фотографию мне прислала мама сегодня 22.02.2018 в 7:26 утра. Старый больной человек, ПАЦИЕНТ, лежит у входа в палату на холодном кафельном полу, кричит, просит помощи, скребется и не может встать, а медсестрам и санитаркам всё равно! Пока она не подняла скандал, мужчине никто не помог! В отделении гнойной хирургии есть целая палата с такими беспомощными, никому не нужными стариками, которые не могут себе памперс поменять. Да и памперсов, как оказалось, не хватает — лежат в мокрых, плачут, но медперсонал равнодушен. Мои родители на днях привезли им более 300 подгузников, просто подарили больнице, потому что сердце смотреть разбивается», — написала журналистка.

По ее словам, произошедшее — далеко не случайный инцидент, который медики могли бы разово не заметить по причине занятости:

"С 18 по 22 февраля крики этого дедушки преимущественно по ночам слышало все отделение … Днем он кричал редко … Каждый день я спрашивала у медсестер почему он так кричит. Мне говорили, что у него пролежни…"

Светлая добавила, что просит считать этот пост официальным обращением в Минздрав Росздравнадзор . Через некоторое время она добавила, что в Минздраве уже отреагировали, направив запрос коллегам в Краснодарском крае.

Спустя два часа она снова обновила запись, сообщив, что представители Минздрава Краснодарского края связались с ней и ее мамой и удивились, что подаренные больнице 360 памперсов нигде не отмечены и «персонал о них ничего не знает».