Названа причина задержания Навального

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В МВД назвали причину задержания Навального в Москве 

RT на русском 5 часов назад
Фото: ТАСС
Сотрудники полиции задержали оппозиционера Алексея Навального в рамках производства по административному делу о повторном нарушении правил проведения митинга, после ознакомления с материалами дела его отпустили. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. Сообщается, что это дело было возбуждено после проведения 28 января 2018 года несогласованного публичного мероприятия.
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По данным ГУ МВД, Навальный был доставлен в территориальный отдел полиции.
«Ранее он был уведомлён о необходимости явиться для ознакомления с материалами указанного дела, однако не сделал этого. После ознакомления с материалами дела А. Навальный был отпущен», — сообщили в полиции.
Также сообщается, что по этому делу в отдел полиции был доставлен глава штаба Навального Леонид Волков.
Ранее Навальный в соцсетях заявил о своём освобождении после задержания.
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