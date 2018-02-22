Названа причина задержания Навального

В МВД назвали причину задержания Навального в Москве

Сотрудники полиции задержали оппозиционера Алексея Навального в рамках производства по административному делу о повторном нарушении правил проведения митинга, после ознакомления с материалами дела его отпустили. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. Сообщается, что это дело было возбуждено после проведения 28 января 2018 года несогласованного публичного мероприятия.

«Ранее он был уведомлён о необходимости явиться для ознакомления с материалами указанного дела, однако не сделал этого. После ознакомления с материалами дела А. Навальный был отпущен», — сообщили в полиции. По данным ГУ МВД, Навальный был доставлен в территориальный отдел полиции.

Также сообщается, что по этому делу в отдел полиции был доставлен глава штаба Навального Леонид Волков

Ранее Навальный в соцсетях заявил о своём освобождении после задержания.