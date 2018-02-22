Ведущий избил украинского эксперта в прямом эфире

Ведущий НТВ избил украинского эксперта в прямом эфире

Ведущий вышел из себя во время обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Только что вернувшийся из Донбасса немецкий депутат Андреас Маурер сообщил о смерти мирных жителей, в том числе детей, в результате обстрелов в Донбассе. Суворов обвинил политика во лжи и потребовал предоставить в качестве доказательств фото и видео погибших жителей.

После этого Норкин подошел к Суворову, схватил его за плечо и нанес несколько ударов. Гость передачи ответил ведущему, завязалась драка, остановить которую смогли только вбежавшие в студию сотрудники телеканала.

Примечательно, что соведущая Норкина Ольга Белова действия коллеги полностью поддержала, назвав слова Суворова «хамством» и «беспринципной позицией».

После потасовки украинский эксперт покинул студию.