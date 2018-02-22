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Ведущий избил украинского эксперта в прямом эфире
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Ведущий НТВ избил украинского эксперта в прямом эфире 

Рамблер 5 часов назад
Фото: кадр из видео
Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин в прямом эфире программы «Место встречи» избил украинского эксперта Дмитрия Суворова.
Ведущий вышел из себя во время обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Только что вернувшийся из Донбасса немецкий депутат Андреас Маурер сообщил о смерти мирных жителей, в том числе детей, в результате обстрелов в Донбассе. Суворов обвинил политика во лжи и потребовал предоставить в качестве доказательств фото и видео погибших жителей.
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После этого Норкин подошел к Суворову, схватил его за плечо и нанес несколько ударов. Гость передачи ответил ведущему, завязалась драка, остановить которую смогли только вбежавшие в студию сотрудники телеканала.
Примечательно, что соведущая Норкина Ольга Белова действия коллеги полностью поддержала, назвав слова Суворова «хамством» и «беспринципной позицией».
После потасовки украинский эксперт покинул студию.
 Ещё 50 источников 
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