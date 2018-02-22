Ещё
«Выдали доярке костюмчик»: Савченко высмеяли в Сети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Выдали доярке костюмчик»: Надежду Савченко высмеяли в Сети 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Депутата Верховной рады Надежду Савченко высмеяли в Сети из-за ее последнего выступления на телеканале NewsOne.
Политик решила продемонстрировать в эфире свои "познания" в области истории, но запуталась в датах.
"С прадавних времен, столетия с 4-5 до нашей эры или там после нашей эры, в любом случае украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами", — заявила Савченко. Она добавила, что украинцы не нуждаются во власти.
"Племена жили, скажем, таким устоем, что не имели власти. Власть избиралась только в случае опасности… После того как война заканчивалась и устанавливался мир, власть сбрасывали, она была не нужна", — подчеркнула парламентарий.
Интернет-пользователи были крайне удивлены подобным умозаключением и отметили, что депутат знает историю "на уровне ясельной группы".
"Когда Надька пускается в исторические экскурсы, тут, конечно, тушите свет, господа", — отметил Вадим Б.
"Как это можно смотреть и слушать? хочется взять указку и настучать…по парте", — написала пользователь Natali.
Кроме того, в комментариях раскритиковали Савченко раскритиковали за нелепый наряд, который явно был ей не по размеру.
"Савченко уже не влазит в костюм", — отметил Yorker707.
"Люди добрые, купите Савченко новый костюмчик! Из этого она уже выросла", — возмутился Александр Чукаленко.
"Выдали доярке костюмчик от Гуччи", — заключил Walldemart.
Савченко неоднократно привлекала внимание своими странными и неоднозначными высказываниями и действиями. Так, в прошлом году, говоря о ситуации на Украине в эфире NewsOne, она 11 раз за 20 секунд употребила нецензурные ругательства. Также она заявляла, что собирается баллотироваться в президенты страны и уже начала собирать деньги на предвыборную кампанию.
РИА Новости: последние новости
Навальный заявил, что его отпустили после задержания В США радиоведущая родила в прямом эфире Шойгу сменит Рогозина на посту председателя попечительского совета ФПИ
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи шокировали сообщением о состоянии Табакова38
«Готовились умереть». Паника на рейсе Владивосток — Сеул114
Расстрелянный киллером в Москве бизнесмен умер23
Меркель призвала РФ прекратить «резню» в Сирии166
Украина предъявила РФ новое обвинение по Крыму96
Видео
01:00
Андреева объяснила уход из федерального эфира
Шоу-бизнес
00:36
Украина предъявила РФ новое обвинение по Крыму
Украина В мире
04:09
Москвичам пообещали «морозное дно»
Общество Новости Москвы
00:45
«Надо валить отсюда»: Панин высказался о России
Шоу-бизнес
01:48
Врачи шокировали сообщением о состоянии Табакова
Шоу-бизнес
00:47
В Сеть утекли фото обнаженной Бузовой
Шоу-бизнес
00:36
Рудковская заступилась за сына
Шоу-бизнес
00:27
Украина оценила газовые потери в Крыму
Экономика Конфликты
00:23
Московские коммунальщики сбросили на машину сосульки
Происшествия
00:48
Обстрел террористов в Восточной Гуте показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение