Пока вы спали: Госдума «закрывается»

«Россия 30 лет постоянно вляпывается в дерьмо»

«Чемпионат» призвал не критиковать французского лыжника Мориса Манифика за слова о том, что через четыре года может «всплыть» информация, что двукратный призер Олимпиады 2018 года в Пхенчхане Денис Спицов принимал в это время допинг. Автор публикации полагает, что француза необходимо «поддержать», а также «верить», что с российскими лыжниками ничего подобного больше никогда не произойдет.

«Мир ведь должен помнить, что мы — великая спортивная держава? Так почему все должны забыть, что Россия в последние 30 лет постоянно вляпывается в дерьмо?» — спрашивает журналист.

Техосмотр по-новому

Сегодня в России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно ему, отныне техосмотр не пройдут те, кто не имеет аптечек, машины с повреждениями и дефектами усилителя руля, автомобили, не все четыре колеса которых шипованные при использовании соответствующей резины, с бесцветными или окрашенными оптическими деталями и тонировкой фар, а также без предусмотренных конструкцией транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей.

Послание "переедет" в Манеж

Президент России Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию не из Георгиевского зала Кремля, а из Большого Манежа, сообщает «Коммерсант». Как рассказали изданию источники, близкие к администрации Путина , новое место «подчеркивает иной характер послания — всему гражданскому обществу, а не только "пиджакам"». По словам собеседников издания, в отличие от прежних, содержавших планы на один год, нынешнее выступление Путина будет «охватывать шестилетний период».

Судьба Крушельницкого решится сегодня

Спортивный арбитражный суд сегодня днем огласит свое решение по делу о допинге, обнаруженном в крови российского призера Олимпиады 2018 года в Пхенчхане Александра Крушельницкого, сообщает пресс-служба CAS. Также суд сообщил, что отменил слушания по делу, так как с соответствующей просьбой обратились все стороны, в том числе сам керлингист.

Госдума закрывается