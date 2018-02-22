Пенсионер вербовал последователей букве «Ё»

Кубанский пенсионер вербовал в библиотеке последователей букве «Ё»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Краснодарского края, вербовавшего в библиотеке учащихся в запрещенную организацию. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщила пресс-служба регионального управления СК

Мужчине вменяется участие в экстремистской организации (статья 282.2 УК РФ).

По версии следствия, пенсионер состоит в общественном объединении «Духовно-Родовая Держава Русь», деятельность которого в апреле 2011 года решением Московского областного суда была признана экстремистской и запрещена на территории России.

24 января 2017 года в одной из библиотек Краснодара подозреваемый от имени своей организации выступил перед сотрудниками учреждения и учащимися колледжа, пропагандируя деятельность запрещенного объединения, чтобы завербовать новых участников.

28 июля 2017 года сообщалось о приговоре адепту религиозного движения «Духовно-Родовая Держава Русь» из Челябинской области, который получил 2,5 года условно за распространение экстремистских материалов. Ранее сектант был осужден на пять лет тюрьмы за проповедь своего учения — он распространял брошюры среди жителей района. Выйдя на волю, мужчина продолжил миссионерство и направил запрещенные материалы в местные органы власти. Вскоре на это обратил внимание Следственный комитет, и он вновь оказался в суде.

Члены «Духовно-Родовой Державы Русь» поклоняются славянским богам Род и Лада и чтят букву «Ё», считая, ее каналом общения с космосом и Вселенной.