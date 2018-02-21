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На руках диснеевских принцесс обнаружили странность
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На руках всех диснеевских принцесс обнаружили странность 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: кадр из мультфильма
Британское издание The Mirror обратило внимание на то, что у всех главных героинь мультфильмов студии Disney отсутствуют ногтевые пластины на пальцах.
Журналисты обратили внимание на Золушку, Спящую красавицу, Ариэль, Мулан и Тиану. Ногтей оказалась лишена даже Белоснежка — героиня одного из самых ранних мультфильмов студии.
У злодеев женского пола (королева из «Белоснежки» или Малефисента) ногти по какой-то причине присутствуют. При этом ногтевые пластины эпизодически появляются у Жасмин («Аладдин») и Гастона (герой мультфильма «Красавица и чудовище»).
Как отмечает издание, вероятно, причина кроется не в характерах героев, а в технологии производства мультфильмов: прорисовка таких деталей увеличивает расходы.
Кроме аномалии в анатомии принцесс журналисты также подметили еще несколько любопытных особенностей: многие главные героини лишились матери, а большинство нарядов обязательно есть синий цвет, чтобы персонажи казались «надежными и сильными».
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