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МЧС предупредило о 30-градусных морозах в Подмосковье
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МЧС предупредило о 30-градусных морозах в Подмосковье в ночь на 25 февраля 

RT на русском 5 часов назад
Фото: ТАСС
В ночь на воскресенье, 25 февраля, температура воздуха в Московской области может опуститься до -30 °С. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на МЧС России. Как отмечается, местами также ожидается небольшой снег и гололедица.
Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Московском регионе аномальные морозы начнут ослабевать с наступлением календарной весны — с 1 марта.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что весна в Москве наступит не раньше конца марта.
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