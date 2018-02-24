МЧС предупредило о 30-градусных морозах в Подмосковье в ночь на 25 февраля

В ночь на воскресенье, 25 февраля, температура воздуха в Московской области может опуститься до -30 °С. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на МЧС России. Как отмечается, местами также ожидается небольшой снег и гололедица.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Московском регионе аномальные морозы начнут ослабевать с наступлением календарной весны — с 1 марта.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что весна в Москве наступит не раньше конца марта.