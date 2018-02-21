Пока вы спали: «Огненный гром» против России

Россиянка ищет деньги на иск против Родченкова

Конькобежка Ольга Фаткулина подаст в суд на информатора Всемирного антидопингового агентства и экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, если найдет на это деньги. Об этом она сообщила Национальной службе новостей. Ранее иски о клевете против Родченкова в суд Нью-Йорка подали биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова. Сообщалось, что поддержку спортсменкам окажет миллиардер Михаил Прохоров, который во время Олимпиады 2014 года в Сочи возглавлял Союз биатлонистов России. Фаткулина заявила о желании «присоединиться» к биатлонисткам, чтобы компенсировать свой моральный ущерб или наказать чиновников Международного олимпийского комитета. При этом конькобежка подчеркнула, что ни у нее, ни у Союза конькобежцев России нет денег на столь «дорогую услугу», однако они «будут думать» об этом, когда закончится Олимпиада 2018 года в Пхенчхане, а также альтернативные Игры в России. Украинцев станет в два раза меньше

Население Украины может уменьшиться вдвое к 2100 году, заявили эксперты ТАСС. Причинами этого станут экономический и демографический кризисы, а также эмиграция. По словам академика местной Академии наук Эллы Либановой, на Украине слишком мало молодых и слишком много пожилых людей, что свидетельствует о низком потенциале демографического роста. Кроме того, социологические опросы показывают, что почти половина украинцев моложе 40 лет хотят уехать из страны. Украинский социолог Евгений Копатько уверен, что на это их толкает экономическая ситуация, которая также не способствует желанию местных жителей заводить детей. В связи со всем перечисленным директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник высказал мнение, что к концу нынешнего века население Украины может сократиться «как минимум» в два раза.

"Строитель" Крымского моста сменит владельца

Миллиардер Аркадий Ротенберг может приобрести компанию «Мостотрест», которую три года назад продал негосударственному пенсионному фонду «Благосостояние», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя бизнесмена. По его словам, один из акционеров «Мостотреста» планирует выйти из бизнеса, а сама компания — в числе ключевых строителей Крымского моста через Керченский пролив, в связи с чем интерес к покупке доли в ней является «логичным с точки зрения наращивания компетенций в сфере строительства инфраструктурных объектов».

Андреева — о новом «Времени»

56-летняя телеведущая Екатерина Андреева в ответ на просьбы подписчиков своей страницы в соцсети Instagram вернуться в программу «Время» Первого канала сообщила, что ее время «закончиться не может».

«От Волги и до Енисея я веду "Время" на всю страну. А Москва, как известно, это не вся Россия», — написала она.

19 февраля программу «Время» из обновленной студии начал вести глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов. Между тем сообщалось, что Андреева останется ведущей выпусков, которые будут видеть жители Сибири, Дальнего Востока и некоторых других регионов России. Германия шлет России «сигнал»

Германия втрое, до 12 тысяч, увеличит контингент своих военнослужащих на учениях НАТО по «сдерживанию России», сообщает местный портал Focus. По информации издания, таким образом немецкие власти намерены послать России «четкий сигнал» о том, что ее «агрессивная политика» будет иметь «серьезные последствия». Маневры стран Североатлантического Альянса под названиями «Железный волк», «Огненный гром» и «Удар сабли» состоятся на восточных и северных территориях НАТО.