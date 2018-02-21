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Названы преимущества отдыха в Крыму
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Пока вы спали: «Огненный гром» против России

Названы преимущества отдыха в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Отдых с детьми в Крыму имеет важное преимущество перед отдыхом за рубежом — это безопасность и своевременное оказание медпомощи, сказал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
Согласно заявлению Волченко в кулуарах форума «Открытый Крым», «некоторые территории (за рубежом — прим. ВЗГЛЯД), которые сейчас открываются», являются «рискованными»; Крым же «надежно защищен», передает РИА «Новости».
Министр отметил также, что отдых на полуострове исключает волнение и сложности в ситуациях, когда требуется медицинская помощь.
«Не дай бог оказаться с больным ребенком за границей. Страховки, непонятные медицинские услуги, медикаменты, плюс большие переплаты — это реально большая проблема. Отдыхать с детьми внутри своей страны безопасней и спокойней», — пояснил Волченко.
Туристический форум «Открытый Крым» открылся во вторник выставкой в Симферополе, на которой представлено более 200 фирм туротрасли. На форуме обсуждались вопросы стоимости авиаперевозок, доступности, безопасности и качества отдыха, легализации туристического бизнеса, находящегося в тени, событийный и гастрономический туризм в Крыму.
Второй день форума пройдет в среду в Ялте.
В январе сообщалось, что в 2017 году Крыму отдохнули около 5,4 млн туристов — это меньше, чем в 2016 году. В 2016 году в Крыму отдохнуло 5,57 млн туристов, в 2015 году — 4,6 млн  В национальном туристическом рейтинге-2017, составленном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России», Крым занял четвертое место после Кубани, Москвы и Подмосковья.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Крым может не повторить рекордных результатов 2016 года: летом статистика фиксировала падение спроса на отечественный продукт и рост популярности отдыха за рубежом.
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