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Умер писатель Андрей Круз
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Умер писатель Андрей Круз 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Facebook
Скончался российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин, известный также под псевдонимом Андрей Круз. Об этом сообщила его жена на странице в Facebook. Писатель болел раком.
"С тяжелым сердцем и глубокой грустью вынуждена сообщить, что Андрей покинул этот мир. Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но к несчастью, бой был изначально неравным", — пишет жена Хамидулина.
За годы своего творчества Андрей Круз выпустил серию книг "Земля лишних", "У Великой реки", цикл "Эпоха мёртвых" и др.
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