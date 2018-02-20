Умер писатель Андрей Круз 

Скончался российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин, известный также под псевдонимом Андрей Круз. Об этом сообщила его жена на странице в Facebook. Писатель болел раком.
"С тяжелым сердцем и глубокой грустью вынуждена сообщить, что Андрей покинул этот мир. Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но к несчастью, бой был изначально неравным", — пишет жена Хамидулина.
За годы своего творчества Андрей Круз выпустил серию книг "Земля лишних", "У Великой реки", цикл "Эпоха мёртвых" и др.