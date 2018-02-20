Умер писатель Андрей Круз

Скончался российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин , известный также под псевдонимом Андрей Круз. Об этом сообщила его жена на странице в Facebook. Писатель болел раком.

"С тяжелым сердцем и глубокой грустью вынуждена сообщить, что Андрей покинул этот мир. Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но к несчастью, бой был изначально неравным", — пишет жена Хамидулина.

За годы своего творчества Андрей Круз выпустил серию книг "Земля лишних", "У Великой реки", цикл "Эпоха мёртвых" и др.