Грудинин выступил за введение смертной казни

Грудинин считает, что в России нужно ввести смертную казнь

Павел Грудинин. "Я согласен с тем, что нужно ввести смертную казнь в Российской Федерации. Вы с этим не согласны? Педофилам, которые насилуют, маньякам", — сказал Грудинин в эфире телеканала "Дождь". В России нужно отменить мораторий на смертную казнь, считает кандидат в президенты от КПРФ

При этом на уточняющий вопрос о том, нужно ли вводить смертную казнь за гомосексуализм, Грудинин ответил, что считает данный вопрос "личным делом каждого".

"Если это по доброй воле, то пускай занимаются, чем хотят", — добавил он.