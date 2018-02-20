Украина нашла новые минусы в Крымском мосту

МИД Украины: Крымский мост мешает миграции рыбы

Киев подал в Гаагский арбитраж меморандум, в котором утверждается, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву

Крымский мост мешает миграции рыбы. Такой аргумент, в частности, содержится в претензиях Украины в адрес России, направленных в Гаагский арбитраж.

«Что касается рыболовства, влияние строительства Керченского моста касается популяции рыб в Азовском и Черном морях. Что касается навигации, оно уменьшает возможности судоходства в такие порты, как Мариуполь и Бердянск». Действительно ли мост и его строительство могли сказаться на рыбе в Черном море? В меморандуме говорится, что, построив мост в Крым, Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву. Об этом в эфире украинского «Пятого канала» рассказала замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль , представляющая интересы своей страны в Гааге:

Сергей Евсеенко, заведующий лабораторией океанической ихтиофауны Института океанологии имени Ширшова, доктор биологических наук:

«Это же мост, а не забор. Уже ясно, что механически мешать он не может, это все левые отмазки. Там не так много рыб, которые ходят туда-сюда. Хамса ходит, действительно, но не будет никаких проблем. Другое дело, когда был этап, когда ставили сваи, забивали опоры: там не только рыба, там вообще все с ума сходили. Я думаю, сейчас все устаканилось. Украинцы за углом, можно сказать, за полуостровом. Для рыбного хозяйства Украины урона не будет. В принципе, уловы в Черном море, пожалуй, имеют значение только для местного населения, потому что они всегда были невелики».