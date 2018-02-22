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Россияне будут есть «скотский» хлеб
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Россияне будут есть «скотский» хлеб 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В скором времени в России узаконят производство хлеба с добавлением фуражного зерна, которое идет на корм скоту, сообщает Пятый канал.
Вскоре в стране будет принят новый Межгосударственный стандарт (ГОСТ), который сделает применение фуражного зерна законным.
Между тем президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Канцельсон заявил, что фуражная пшеница не вредна, а «очень полезна, особенно для животных», а «пекари не травят, а кормят людей».
Как отмечает канал, выпекание хлеба из фуражного зерна невозможно без так называемых улучшителей: глютена — для пористости, эмульгаторов — для объема, ферментов — для более быстрого брожения теста, ароматизаторов — для вкуса.
«Больше химии — меньше времени», — подчеркивает канал.
Тем временем производители подобного хлеба не считают, что он хуже любого другого, а лишь «сдобрен современной, но безопасной химией».
 Ещё 2 источника 
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