Россияне будут есть «скотский» хлеб

В скором времени в России узаконят производство хлеба с добавлением фуражного зерна, которое идет на корм скоту, сообщает Пятый канал.

Вскоре в стране будет принят новый Межгосударственный стандарт (ГОСТ), который сделает применение фуражного зерна законным.

Между тем президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Канцельсон заявил, что фуражная пшеница не вредна, а «очень полезна, особенно для животных», а «пекари не травят, а кормят людей».

Как отмечает канал, выпекание хлеба из фуражного зерна невозможно без так называемых улучшителей: глютена — для пористости, эмульгаторов — для объема, ферментов — для более быстрого брожения теста, ароматизаторов — для вкуса.

«Больше химии — меньше времени», — подчеркивает канал.

Тем временем производители подобного хлеба не считают, что он хуже любого другого, а лишь «сдобрен современной, но безопасной химией».