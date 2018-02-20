Трудовые книжки станут электронными

Трудовые книжки станут виртуальными. Минтруд работает над законопроектом, который позволит сделать их такими. Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова на практической конференции для юристов.

Она уточнила, что работа ведется по трем направлениям: кадровый документооборот в организации, электронная трудовая книжка и электронный надзор. Как предполагают в министерстве, электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности человека, которая будет формироваться путем передачи работодателем сведений в электронном виде в информационную систему Пенсионного фонда России (ПФР)

По словам Ельцовой, это будут небольшие дополнения к той отчетности, которую работодатель ежемесячно сдает сейчас в ПФР. В ней лишь появятся новые поля. Возможно, новая система заработает в 2020 году. Таким образом, работодатель по-прежнему продолжит формировать сведения в электронном виде о трудовой деятельности работника с использованием своих информационных систем, и в этом направлении ничего нового не появится, это есть и сейчас. Единственное, работодателю нужно будет в конкретные сроки передавать эту информацию в пенсионный фонд.

"Потребуются изменения в ряд законодательных актов, прежде всего — в Трудовой кодекс. В любом случае все это должно и будет еще обсуждаться на разных профессиональных и экспертных площадках", — считает Марина Москвина. По мнению управляющего директора управления рынка труда и соцпартнерства РСПП Марины Москвиной, введение электронного кадрового документооборота и виртуальных электронных книжек неизбежно, все к этому идет. Другое дело, что сейчас остаются открытыми несколько технических вопросов. Например, кто и где должен будет хранить ранее выданные и не потерявшие юридическую силу бумажные трудовые книжки после того, как в полную силу всьупят электронные? Или, например, сейчас в день увольнения работодатель должен отдать работнику трудовую книжку и расчет. Если информация о трудовой деятельности работника будет электронной, какой документ об увольнении должен будет предоставить работнику работодатель, и должен ли будет работник предъявить этот или иной документ при трудоустройстве на новом месте.

По словам Любови Ельцовой, электронных трудовых книжек есть ряд преимуществ. Во-первых, сохранность персональных данных; во-вторых, снижение издержек работодателя и работника при трудоустройстве за счет удобства и скорости получения информации; в-третьих — дополнительные возможности трудоустройства для удаленных работников за счет простоты взаимодействия с кадровой службой работодателя. Кроме того, если данные данных о трудовой деятельности работника будут виртуальными, то при обращении за государственными и муниципальными услугами людям не нужно будет предоставлять сведения о трудовой деятельности.

Органы, предоставляющие госуслуги, будут сами запрашивать эти сведения через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени, что позволит сократить время оказания этих услуг людям.